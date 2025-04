Niterói tem operação integrada contra motos barulhentas em Icaraí

Uma operação integrada foi realizada na noite deste domingo (13) em Niterói com o objetivo de coibir o uso de motocicletas com escapamentos adulterados e reduzir a poluição sonora na cidade. A ação ocorreu na Avenida Roberto Silveira, na saída do túnel sentido Centro, no bairro de Icaraí. Coordenada pelo 12º Batalhão da Polícia Militar (PMERJ), a operação contou com o apoio da Operação Segurança Presente, da Secretaria de Ordem Pública de Niterói (SEOP), da NitTrans, da Inspetoria Geral de Trânsito e da Guarda Civil Municipal.

Durante a fiscalização, foram abordadas 215 motocicletas | Foto: Divulgação

Durante a fiscalização, foram abordadas 215 motocicletas. Destas, 28 foram autuadas por infrações de trânsito, seis por apresentarem alterações nas características originais, como troca do cano de descarga, e duas foram regularizadas no próprio local. Além disso, dois condutores foram autuados por estarem sem habilitação e sete motos foram removidas ao depósito público.