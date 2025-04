Homem é baleado pelo cunhado e fica gravemente ferido em Maricá

Um homem foi gravemente ferido no último domingo (13) após ser vítima de uma tentativa de homicídio cometida pelo próprio cunhado na cidade de Maricá.



Agentes do 12ºBPM, após informações passadas pelo 190, se encaminharam ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara para averiguar a entrada de uma vítima de disparo de arma de fogo. No local, foi constatado que a vítima, um homem de 61 anos, havia sido atingido na região torácica, recebendo atendimento cirúrgico.

A equipe foi informada que o autor dos disparos foi o cunhado da vítima, que tinha fugido do local. O irmão do baleado informou ainda que a arma usada no crime ainda encontrava-se no endereço do incidente, na Rua João de Melo, bairro São José de Imbassaí.

Após o recebimento das informações, os agentes se encaminharam ao local indicado, localizando e apreendendo uma espingarda calibre 32 com número raspado. Logo depois, em um local próximo à residência onde ocorreu o crime, o acusado foi detido pela guarnição, sendo encaminhado à 82ª DP (Maricá).

O acusado foi autuado em flagrante delito pelo crime de homicídio tentado, permanecendo preso. O estado de saúde da vítima é considerado grave.