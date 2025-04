Polícia Civil realiza grande ação de devolução de celulares no Rio

A devolução de celulares roubados e furtados ocorre constantemente, em todas as delegacias do estado - Foto: Divulgação

As delegacias da capital fluminense participam, nesta segunda-feira (14), de uma grande ação de devolução de celulares roubados ou furtados. Ao todo, são 430 aparelhos que serão restituídos a seus proprietários, nas unidades do Centro e das zonas Sul, Norte e Oeste do Rio.

Todos os celulares foram recuperados durante investigações da Polícia Civil. O trabalho é desenvolvido pelo Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC).

Esta é mais uma iniciativa da Polícia Civil para restituir os bens subtraídos a seus legítimos donos. No ano passado, o DGPC realizou uma grande ação em que foram devolvidos 500 aparelhos. Recentemente, a equipe da 24ª DP (Piedade) promoveu entrega de cerca de 200 aparelhos.

A devolução de celulares roubados e furtados ocorre constantemente, em todas as delegacias do estado.

Através de ações como essa a Policia Civil pretende demonstrar que, quem compra aparelhos telefônicos provenientes de crime, além de perder o aparelho será responsabilizado criminalmente. Essa forma de combater o mercado irregular de produtos roubados e furtados faz parte de uma força-tarefa visando a redução da prática de roubos e furtos que tanto assolam a população.

