Homem é preso em Niterói após tentativa de fuga com moto roubada

Um homem de 22 anos foi preso na última sexta-feira, depois de tentar fugir da polícia com uma moto roubada.

Policiais do 12º BPM (Niterói) foram avisados de que as câmeras de segurança do município flagraram a motocicleta em deslocamento, e os agentes realizaram um cerco tático para localizar o veículo.

Leia também:

Foragido da Justiça de São Paulo é preso em Maricá

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 37 milhões

O acusado ainda tentou fugir, mas foi alcançado e preso por receptação.

O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói), delegacia onde também havia sido realizado o registro de roubo do veículo.