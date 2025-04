Leader tem falência decretada pela Justiça do Rio

Fundada em 1951, no município de Miracema, no Noroeste Fluminense, a Leader chegou a operar mais de 100 lojas em diferentes regiões do país - Foto: Reprodução

Endividada e sem cumprir o plano de recuperação aprovado por seus credores, a tradicional rede varejista Leader teve a falência decretada nesta sexta-feira (11) pela Justiça do Rio. Com mais de sete décadas de história, a empresa deve cerca de R$ 1,2 bilhão.

A decisão foi assinada pelo juiz Leonardo de Castro Gomes, da 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. Segundo o magistrado, a falência se justifica pela "inviabilidade econômica" do grupo, que deixou de cumprir obrigações previstas no plano de recuperação judicial validado em maio de 2021.

“O fôlego judicialmente concedido à requerente foi em vão”, escreveu o juiz em sua decisão, destacando ainda que manter a empresa em operação nessas condições poderia “prejudicar a credibilidade dos sistemas judicial e econômico”.

A falência também recebeu parecer favorável do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e da Inova, administradora judicial responsável por acompanhar a recuperação.

Expansão e declínio

Fundada em 1951, no município de Miracema, no Noroeste Fluminense, a Leader chegou a operar mais de 100 lojas em diferentes regiões do país. Além do Rio de Janeiro, a empresa mantinha unidades em estados como São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Sergipe.

O grupo é composto por diversas empresas, incluindo União de Lojas Leader S.A., Companhia Leader de Promoção e Vendas, Leader.com.br S.A. e ULL Moda Ltda.

Apesar de um histórico de crescimento, a varejista enfrentou sucessivas crises nos últimos anos.

Nota

Por meio de nota oficial, a Leader informou que vai recorrer da decisão e reforçou que ainda pretende reverter a falência na Justiça.

"Destacamos que a assessoria jurídica responsável pela condução do processo de recuperação judicial já está a par da decisão e estudando em conjunto com o corpo jurídico interno o recurso cabível para reverter a mesma".

O comunicado diz ainda que ao longo dos seus 74 anos a Leader enfrentou e passou por diversos desafios, "esse será apenas mais um".