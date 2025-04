Polícia Civil prende homem que torturou ex-companheira por oito horas na Baixada Fluminense

Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti prenderem, no último sábado (12), um homem que agrediu e torturou a ex-companheira por oito horas. O autor foi localizado e capturado na residência da família no bairro Agostinho Porto, no município de São João de Meriti, após trabalho de inteligência da unidade.

A ação ocorreu após a denúncia do crime na unidade policial, no dia anterior. O ex-companheiro da vítima invadiu a residência dela no início da semana e a agrediu por mais de oito horas seguidas. A mulher foi agredida com socos, tapas, chutes, prisões e ainda sofreu ameaças com faca. Segundo os agentes, ela apresentava lesões em diversas partes do corpo.

O criminoso já responde a dois procedimentos policiais por injúria, ameaça, dano, lesão corporal e violação de domicílio. Contra ele, os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva por tortura e ameaça.