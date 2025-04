Homem é preso em flagrante no Rio após algemar e agredir uma mulher com maçarico

Vítima mostra as lesões - Foto: REPRODUÇÃO

Vítima mostra as lesões - Foto: REPRODUÇÃO

Nesta quinta-feira (10), um homem foi detido em flagrante após algemar uma mulher e queimar o braço dela com maçarico em Mesquita, na Baixada Fluminense. Ele responderá judicialmente por crimes de tortura e posse de munição de uso restrito.

As investigações, guiadas pela 53ª DP (Mesquita), informam que o suspeito — identificado como Marcos Barbosa Marques — se beneficiava de um esquema para pagar boletos de alto valor por uma quantia inferior, geralmente 50% a menos. A vítima seria supostamente responsável por pegar o dinheiro e liquidar as faturas, mas ela não realizou alguns pagamentos, o que ocasionou em dívidas pendentes ao agressor.

Agentes da Polícia Civil foram acionados após a esposa de Marcos comparecer à delegacia para registrar uma ocorrência de estelionato. Ela informou que a suspeita retornaria no mesmo dia para buscar mais boletos, o que permitiu a ação rápida da polícia.

Ao chegarem ao local, no bairro Edson Passos, em Mesquita, os policiais encontraram a vítima algemada e com o braço queimado. No imóvel, foram apreendidos um maçarico — supostamente utilizado na agressão — e munições.

As investigações seguem, e a 53ª DP (Mesquita) deve desmembrar o inquérito para apurar a dinâmica dos pagamentos envolvidos e a possível existência de fraude bancária.