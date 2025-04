Moradores de Nova Cidade ganham área de lazer

Moradores de Nova Cidade ganharam uma opção de lazer. A Unidade Municipal de Pronto Atendimento (UMPA) de Nova Cidade entregou uma nova área com parquinho para o uso de toda a comunidade do entorno. O prefeito Capitão Nelson compareceu à entrega, que ainda contou com estudantes da Escola Municipal Visconde de Sepetiba, vizinha à unidade.

“Esse parquinho será muito útil aqui na unidade. Tanto para as mães que vem para os atendimentos e podem distrair as crianças no local, como para as próprias crianças que estão no atendimento pediátrico, para os estudantes do colégio ao lado e para todos os moradores, que poderão usar em qualquer dia e horário. Ele estará sempre disponível. É só entrar para brincar”, disse o prefeito.

O terreno foi cercado e tem abertura para dentro da UMPA, recebeu brinquedos novos e um painel do Cidade Ilustrada, realizado pela Secretaria de Turismo e Cultura. A ideia de reaproveitar uma área ao lado da Umpa foi da diretora administrativa do local, Jane Kelen Rodrigues.

“Havia um terreno subutilizado. Pedi ao prefeito para transformá-lo em parquinho com acesso para a unidade. Ele autorizou e nós fizemos. É um prazer poder entregar esse espaço para as crianças e ainda poder oferecer um dia especial para elas com essa entrega”, finalizou Jane.