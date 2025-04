Passageira agride motociclista de aplicativo após recusa de corrida para comunidade em Niterói

Uma situação inusitada foi registrada por populares, nesta semana, em Niterói. Uma mulher, que seria passageira de uma corrida de aplicativo, agrediu o motociclista após o mesmo se recusar a levá-la até à comunidade do Cavalão, no bairro de Icaraí.

Segundo testemunhas, a mulher começou a agir de forma violenta, com socos e empurrões, a partir do momento em que o piloto informou que não se sentia seguro para seguir até o destino final.

Ainda não há confirmação se o local de chegada informado no aplicativo estava incorreto ou se a passageira tentou alterar o trajeto durante a corrida.

Uma viatura da Polícia Militar que passava pela região tentou intervir. Porém, mesmo com a presença dos agentes, a passageira continuou com as agressões, adotando ainda uma postura hostil diante de situação.

Ainda segundo a PM, o motociclista optou por não registrar ocorrência na delegacia.