Homem acusado pela polícia se liderar 'robauto' em SG é preso

Um homem, apontado pela polícia como um dos maiores ladrões de veículos em São Gonçalo, foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Conhecido como Bodão, o suspeito — Lucas de Oliveira Bergara — começou, segundo a polícia, a se envolver com o crime em 2018. Foram registradas 11 anotações criminais por roubo qualificado por emprego de arma de fogo. Também foi identificado quatro mandados de prisão contra ele em aberto.

O delegado Marcello Braga Maia, titular da 74ª DP (Alcantara) informou que Lucas foi reconhecido como garupa armado em uma das ações recentes da quadrilha, usando um veículo comum para a prática desse tipo de crime — uma moto Lander azul.

Em São Gonçalo foi registrado um aumento de ocorrências de roubos de veículos com o mesmo modus operandi entre o final de 2024 e começo de 2025. Exatamente no mesmo período que o acusado voltou a ter relação a uma série de assaltos na cidade, segundo as investigações.

Segundo a polícia, mesmo foragido, Lucas ainda permanecia como peça importante na estrutura da organização criminosa, com atuação principalmente nos bairros de Alcântara, Coelho, Mutondo e Raul Veiga.

A prisão de Lucas integra a segunda fase da 'Operação Torniquete', conduzida pela Polícia Civil com o objetivo de desarticular quadrilhas especializadas em roubos de cargas e de veículos que atuam em São Gonçalo e municípios vizinhos.

De acordo com a corporação, a ação é fruto de uma investigação de longo prazo iniciada em novembro de 2024. Os levantamentos apontam a participação direta de Lucas em diversos crimes praticados com violência e uso de arma de fogo.