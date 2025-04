Restaurantes em Ipanema são autuados por venda de whisky falsificado

Uma operação com o intuito de impedir o contrabando e a falsificação de produtos autuou dois restaurantes de Ipanema, na Zona Sul do Rio e uma loja de roupa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nessa quinta-feira (10).

A operação Consumidor Seguro contou com agentes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon), do Procon-RJ, da Delegacia do Consumidor (Decon), além de PMs e representantes da Receita Federal.

Em Ipanema, foram apreendidos 90 litros de bebida alcoólica que estavam sem registro do Ministério da Agricultura e com rótulos em outro idioma. Foram encontradas também, quatro garrafas de whisky falsificado.

Produtos vencidos e impróprios também foram encontrados. Os proprietários dos estabelecimentos foram encaminhados á delegacia para prestar depoimento.

Em Nova Iguaçu, foi fechada uma loja de vestuários, assessórios, perfumes e calçados que não tinha alvará de funcionamento. O estabelecimento tinha mais de três mil peças sem nenhuma nota fiscal.

"Produtos que entram no país por meio de descaminho ou falsificados ferem os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e colocam em risco à vida, a saúde e a segurança dos consumidores, além de causar prejuízos financeiros à economia do estado e às marcas", comentou Gutemberg Fonseca, secretário de Estado de Defesa do Consumidor.