Exposição “Rei do Pop” homenageia Michael Jackson com esculturas em São Gonçalo

A exposição convida o público a uma imersão visual e sensorial no universo do maior ícone da música pop de todos os tempos - Foto: Luiz Carvalho/Prefeitura de

A energia inconfundível, os passos imortalizados e a presença marcante de Michael Jackson agora ganham forma em esculturas na exposição “Rei do Pop”, que será inaugurada nesta sexta-feira (11), no Hall do Teatro Municipal de São Gonçalo. A mostra é gratuita e aberta ao público, com classificação livre.

Assinada pelo artista Selmo Wander, a exposição convida o público a uma imersão visual e sensorial no universo do maior ícone da música pop de todos os tempos. Por meio de esculturas que capturam expressões, gestos e momentos inesquecíveis da trajetória de Michael Jackson, a mostra propõe uma viagem pela genialidade do artista que revolucionou a música, a dança e a cultura global.

Com o slogan “Difícil imaginar o Rei do Pop parado”, a exposição reforça a força do legado de Michael Jackson e celebra sua eterna movimentação artística – seja no palco ou na memória de fãs ao redor do mundo.

Serviço:

Abertura: 11 de abril, das 18h às 21h

Visitação: 12 de abril a 16 de maio (segunda a sexta-feira)

Horário: das 9h às 17h

Local: Hall do Teatro Municipal de São Gonçalo

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre