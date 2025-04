Um novo lar: Marcos Oliveira, Beiçola de ‘A Grande Família’, ganha casa doada por Marieta Severo

Ator Marcos Oliveira diante em frente à sede do Retiro dos Artistas, na Zona Oeste do Rio - Foto: Divulgação/ Retiro dos Artistas

O ator Marcos Oliveira, o Beiçola da série “A Grande Família”, da TV Globo, já tem um novo lar para chamar de seu. Nesta quinta-feira (10), ele foi recebido no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, para conhecer sua residência, doada pela também atriz Marieta Severo. Os dois contracenaram juntos em 14 temporadas do programa, no qual ela interpretava a inesquecível "Dona Nenê".

Em suas redes sociais, Marcos agradeceu pela nova casa.

“Agora posso dormir tranquilo, seguro, com a Lolita, minha filha de 4 patas, feliz por saber que a Mel e a Preta, minhas filhas mais velhas, estarão bem também e em um espaço bom e feliz para elas", escreveu.

Os atores contracenaram juntos na série "A Grande Família", da TV Globo | Foto: Reprodução/ Redes sociais

O Retiro dos Artistas é uma instituição fundada em 1918 para amparar atores, músicos e artistas plásticos, além de profissionais de outras formas de arte, de forma social e assistencial para que tenham dignidade na terceira idade. A estrutura do local funciona a partir de doações.