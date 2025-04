Ônibus da Viação Mauá é atingido por disparos no Jardim Catarina, em São Gonçalo

O ônibus foi atingido pelos disparos no retrovisor, para-brisas e teve o painel de vidro, que fica atrás do motorista, estilhaçado - Foto: Reprodução/TV GLOBO

Um coletivo da Viação Mauá foi atingido por diversos disparos de fuzil no Jardim Catarina, em São Gonçalo, nessa quinta-feira (10). O ônibus e os passageiros ficaram no meio do fogo cruzado.

O caso ocorreu na Rua Ouro Fino, no Jardim Catarina. O ônibus foi atingido pelos disparos no retrovisor, para-brisa e teve o painel de vidro, que fica atrás do motorista, estilhaçado. Não houve feridos pelos disparos.

A polícia segue investigando o que motivou o tiroteio, pois não ocorria nenhuma operação na localidade no momento. Um dos passageiros gravou o estado em que o coletivo ficou.

“Contei quatro balas aqui. Vidro estourado, a direção dele aqui. Olha que loucura. Olha onde veio a bala. No retrovisor tem duas balas. A outra aqui, olha, na frente do carro, bateu no volante. Aqui, vazou isso aí e foi lá dentro. Uma loucura”, relatou.

Por meio de nota a Viação Mauá lamentou o caso. Já a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do RJ (Semove), repudia a ação de violência que está ocorrendo contra as linhas de ônibus municipal e intermunicipal e também reafirmou o empenho para ajudar as autoridades policiais em busca de um transporte mais seguro.

O caso segue sendo apurado pela Polícia Civil, enquanto a Polícia Militar disse que não registrou a ocorrência mas reforçou o policiamento na localidade assim que teve conhecimento do fato.