Mulher 'faz compras' em supermercado de Niterói, sai sem pagar e acaba presa no estacionamento

A acusada confessou o crime, relatando que foi ao mercado com a intenção de furtar os alimentos - Foto: Divulgação

Uma mulher de 41 anos foi presa em flagrante na tarde desta quinta-feira (10), após furtar uma grande variedade de mantimentos de um supermercado localizado no Centro de Niterói. Os produtos estavam avaliados em R$ 3.096,00.

De acordo com a polícia, após serem acionados, os agentes abordaram a mulher ainda no estacionamento, no momento em que ela carregava os itens furtados.

Durante a abordagem, a acusada confessou o crime. Ela relatou que foi ao mercado com a intenção de furtar os alimentos e que já havia tentado fazer o mesmo em outra ocasião.

Os policiais conduziram a mulher à 76ª DP (Centro), juntamente com as mercadorias recuperadas, para o registro da ocorrência. Ela foi autuada em flagrante delito pelo crime de furto e permaneceu presa à disposição da Justiça.