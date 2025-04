Combate ao tráfico: Polícia apreende suspeito e grande quantidade de drogas em Niterói; Vídeo

Agentes do 12ºBPM de Niterói, em ações contra o tráfico de drogas, apreenderam, nessa quinta-feira (10), um adolescente suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, Comunidade Monan Pequeno, no Cantagalo.

Os policiais se encaminharam à comunidade citada e logo avistaram dois homens em atitude suspeita que, ao verem os agentes, tentaram fugir. Porém, após realizarem buscas pelo local, os agentes conseguiram deter um dos suspeitos, um adolescente de 16 anos, que levava grande quantidade de drogas, uma granada e dois radiotransmissores.





O adolescente levava grande quantidade de drogas, uma granada e dois radiotransmissores Divulgação

Autor: Divulgação

O suspeito foi encaminhado à delegacia para registro.

Leia também:

Homem pede para vizinho parar de andar pelado em casa e é morto com facada nas costas em Duque de Caxias

Com 16 kg de maconha, casal é preso na frente dos filhos no Rio



Também em Niterói, policiais militares apreenderam material entorpecente na Comunidade da Ciclovia, em Piratininga, na noite da última quinta-feira (10).

Durante o patrulhamento pela via citada, os agentes tiveram a atenção voltada para homens em atitude suspeita, que ao avistarem a polícia, fugiram deixando para trás três sacolas contendo material entorpecente.

Os agentes apreenderam grande quantidade de drogas na Comunidade da Ciclovia, em Piratininga | Foto: Divulgação

Após buscas pelo local, nenhum suspeito foi localizado, e o material foi encaminhado à delegacia para apreensão.