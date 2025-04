Homem pede para vizinho parar de andar pelado em casa e é morto com facada nas costas em Duque de Caxias

Uma discussão entre vizinhos acabou em tragédia na Vila São Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta quarta feira (9). O promotor de eventos Andrei Drieiven Spatafora da Silva, de 30 anos, foi esfaqueado pelas costas no condomínio onde morava. O suspeito do crime foi preso.

Segundo a polícia, a vítima teve diversas discussões com o vizinho Willian Fernandes de Lima, devido o homem constantemente andar pelado pela cozinha de sua residência, e essa era a visão que Andrei tinha de dentro de sua casa. De acordo com familiares, o promotor de eventos tentou por diversas vezes conversas com Willian, explicando que ele tinha dois filhos pequenos que poderiam vê-lo, mas os vizinhos nunca conseguiram se entender.

Andrei chegou a registrar uma ocorrência contra Willian em 2023, na 56ª DP (Comendador Soares), se queixando da nudez do vizinho.

De acordo com relatos de parentes, no início desse ano as idas do vizinho nu a cozinha se tornaram mais frequentes, Andrei tentou novamente conversar com o homem mas nada adiantou. Nesta quarta feira, eles tiveram um bate boca mais acalorado.

Após a discussão, Willian seguiu a vítima e atacou o homem enquanto ele estava de costas mexendo em uma moto. Andrei chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, mas chegou morto à unidade.

Policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias), encontraram Willian escondido em um estacionamento de um supermercado próximo. O homem foi levado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e autuado em flagrante.