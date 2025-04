Com 16 kg de maconha, casal é preso na frente dos filhos no Rio

Um casal foi preso em flagrante na frente de seus cinco filhos após ser detido transportando uma farta carga de drogas na rodovia BR-116, a Presidente Dutra, na altura de Seropédica, na Baixada Fluminense. A prisão aconteceu na tarde desta quarta-feira (09). Ao todo, eles transportavam cerca de 16 quilos de maconha, com destino ao município de Volta Redonda.

A família estava passando pela via em um carro de passeio e vinham da zona Norte do rio. Inicialmente, os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que monitoravam a via ordenaram a parada do veículo por conta do excesso de passageiros. De acordo com os policiais, o carro transportava, ao todo, sete pessoas, o que chamou a atenção da equipe.

Durante a revista, os policiais perceberam que as portas do carro pareciam mais pesadas do que de costume. Ao checarem, vários tabletes de maconha escondidos foram encontrados. O casal confessou que tinha pegado a carga no complexo do alemão e foi preso. O Conselho Tutelar acolheu os filhos do casal, todos menores de idade, e o caso foi encaminhado para a Polícia Civil.