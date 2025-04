Operação desativa central clandestina de telecomunicações em Niterói

Ação conjunta da Polícia Federal, Polícia Militar e Anatel ocorreu no Morro do Holofote - Foto: Reprodução

Ação conjunta da Polícia Federal, Polícia Militar e Anatel ocorreu no Morro do Holofote - Foto: Reprodução

Uma operação realizada de forma integrada entre a Polícia Federal, a Polícia Militar e agentes de fiscalização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) desativou, na manhã desta quinta-feira (10), uma central clandestina de telecomunicações no Morro do Holofote, no bairro Santana, em Niterói. Ninguém foi preso durante a ação.



Ao chegarem ao local, os agentes localizaram diversos equipamentos utilizados para a transmissão ilegal de sinal. Entre os itens apreendidos estavam um transmissor de 500 watts, um processador, um laptop e um adaptador flange.

Todo o material foi encaminhado à sede da Delegacia de Polícia Federal em Niterói (DPF/Nit), onde ficará à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis.