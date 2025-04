Advogada denúncia Payet do Vasco por assédio e pede medida protetiva contra o jogador

A advogada Larissa Ferrari, que afirmou ter vivido uma relação extraconjugal com o jogador francês Demitri Payet, denunciou o atleta por agressão física e psicológica. A mulher mostrou fotos com diversos hematomas espalhados por seu corpo e entrou com um pedido de medida protetiva de urgência, contra o jogador do Vasco.

No dia 30 de março, ela foi a uma delegacia no estado do Paraná, onde relatou ter sofrido ameaças de Payet. Segundo o boletim, o jogador passou a usar frases como “Vou mandar alguém para te deixar segura” e “Vou mandar alguém ai para cuidar de você”, ao falar com a mulher. Larissa afirmou que o relacionamento dos dois era conturbado e que o jogador sempre demonstrou um comportamento agressivo e controlador.

No Rio, um boletim foi realizado no dia 29 de março, no qual a advogada afirmou ter sido vítima de agressões por parte de Payet, o que deixou diversas marcas em seu corpo. Larissa alega que sofreu agressões físicas, sexuais e psicológicas.

A mulher também afirmou que foi submetida a situações degradantes como forma de punição por parte do jogador. “Ele me pedia para beber minha própria urina, me sujar, lamber o chão, lamber o vaso. É difícil falar e ver esses vídeos. Cheguei a beber água do vaso, eu não consigo acreditar, quando falo disso, não gosto nem de olhar para a câmera porque não consigo nem acreditar que fiz”.

A advogada afirmou que além de ter o diagnóstico de transtorno de personalidade Borderline, ela estava fragilizada emocionalmente e por isso, aceitou realizar os pedidos de Payet. Na visão dela, o atleta se aproveitava da situação para ganhar vantagens sexuais.

Em dezembro, durante um encontro com o jogador, Larissa conta que foi ameaçada enquanto estava no carro com ele: “Foi a primeira vez que vi ele muito agressivo e me ameaçou. Disse que, se fosse em outro momento, o meu fim poderia ser outro. Ele disse que eu tinha sorte de ter conhecido ele num momento bom da vida... Imagina se eu tivesse conhecido ele num momento ruim?”.

A mulher afirmou que a decisão de expor toda a situação foi para buscar sua própria segurança: "Com a exposição, recebi muitos julgamentos, eu já sabia que ia acontecer. Mas entre ser julgada e a minha segurança, preferia a minha segurança. Não foi algo que pensei: 'Vai ser lindo, vou ficar famosa'. Eu sabia que ser extremamente julgada, mas pensei: 'É a minha segurança'".

Até o momento, Demitri Payet e sua assessoria de imprensa não realizaram nenhuma declaração sobre o assunto.

Advogada Larissa Ferrari mostrou hematomas pelo corpo ao acusar Dimitri Payet, do Vasco, de agressão | Foto: Arquivo pessoal

