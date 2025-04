Homem é preso e menor apreendido após confronto no Fonseca

Um homem de 33 anos foi preso, e um adolescente de 17 anos apreendido no final da noite desta terça-feira (08), próximo à comunidade da Palmeira, no Fonseca, em Niterói. Com eles, a polícia apreendeu duas pistolas e dois rádios de comunicação.

De acordo com informações de policiais do 12ºBPM (Niterói), denúncias apontaram que um grupo de cinco homens estava se organizando para cometer assaltos na região. Ao chegarem no local indicado, os suspeitos iniciaram um confronto enquanto tentavam fugir.

Dois dos envolvidos acabaram baleados e foram capturados. A dupla, que não corre risco de morte, foi levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima, onde permanecem sob custódia.

Com eles, os policiais apreenderam duas pistolas 9mm, municiadas, além dos rádios de comunicação. O caso foi registrado na 78ªDP (Centro). Um dos acusados já possuía anotações criminais por roubo e por desertar do exército.