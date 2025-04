Ex-PM acusada de matar irmã em SG vai a júri popular no final deste ano

Ré por homicídio duplamente qualificado, a ex-soldado da PM que matou a própria irmã em um baile num posto de combustível no bairro Camarão, em São Gonçalo, Rhaillayne Oliveira de Mello irá a júri popular. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o julgamento foi marcado pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo e está previsto para acontecer no dia 16 de dezembro deste ano, a partir das 10h.

A ex-PM, que foi demitida da corporação após processo administrativo por conta do homicídio, tornou-se ré em agosto de 2022, quando a juíza Juliana Grillo El-jaick, da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, aceitou a denúncia do Ministério Público contra Rhaillayne pelo homicídio duplamente qualificado da própria irmã, a comerciante Rhayna Oliveira de Mello. Segundo a promotora Silvia Regina Aquino do Amaral, a soldado da PM cometeu o crime por motivo fútil e traiu a confiança da irmã ao sacar uma arma e efetuar disparos quando as duas brigavam em condições de igualdade. Rhaillayne foi presa em flagrante pelo próprio marido Leonardo de Paiva Barbosa, que também é PM.

Leia também

Operação Contenção: Polícia Civil prende 6 em ação contra expansão do tráfico na Zona Oeste do Rio

Missa de sétimo dia de Andrea Cabral Charret reúne familiares e amigos em apelo por justiça



Na época, a ex-PM chegou a passar por uma perícia psicopatológica a pedido de seus advogados de defesa, que buscavam impedir a expulsão de Rhaillayne, alegando que ela não estaria em plenas condições de suas faculdades mentais no momento do crime. Apesar disso, o exame indicou que ela não apresentava doenças mentais.

A denúncia diz que Rhaillayne agiu com vontade livre e consciente, assumindo o risco de matar, causando lesões que levaram à morte da jovem.

Relembre o caso

No início da manhã do dia 2 de julho de 2022, a ex-soldado da PM Rhaillayne Oliveira de Mello matou a própria irmã, Rhayna, em um baile num posto de combustível no bairro Camarão, em São Gonçalo.

De acordo com depoimentos da própria PM, de seu marido [que também é policial militar e deu voz de prisão à própria esposa] e de testemunhas do crime, Rhaillayne estava bebendo há aproximadamente 12 horas no momento em que disparou contra a irmã. Relatos indicam que ela discutiu com ao menos quatro pessoas, além de Rhayna: sua mãe, um motorista da Uber, o dono de um bar e sua outra irmã, que estava grávida. Em seu depoimento, na época, ela afirmou não lembrar de vários momentos da noite.

Em agosto de 2022, a 4ª Vara Criminal de São Gonçalo aceitou a denúncia do Ministério Público contra Rhaillayne Oliveira de Mello pelo homicídio duplamente qualificado da própria irmã, a comerciante Rhayna Oliveira de Mello.

O Ministério Público requereu o recebimento da denúncia e citou Rhaillayne para responder ao processo. “Ao final, espera que seja a ré pronunciada, submetendo-a a julgamento perante o tribunal do júri desta comarca, sendo condenada ao final”, diz o documento.

O julgamento da ex-PM acontece no dia 16 de dezembro deste ano.