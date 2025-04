Missa de sétimo dia de Andrea Cabral Charret reúne familiares e amigos em apelo por justiça

Amigos e familiares se reuniram na noite da última segunda-feira (7), na Igreja de São Pedro, em Alcântara, para a missa de sétimo dia da nutricionista gonçalense Andrea Cabral Monteiro Charret, de 54 anos, assassinada a tiros em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. A cerimônia, marcada por forte comoção, reforçou o apelo da família por justiça e por respostas sobre o crime, que segue sem solução.

Andrea era descrita como uma mulher forte, determinada, feliz, uma profissional exemplar e, acima de tudo, uma mãe dedicada de dois filhos. O irmão da vítima falou em nome da família: “O que a gente mais quer agora é que esse caso não seja esquecido. Nós vamos na delegacia novamente está semana. Até o momento, sabemos que o carro não foi localizado”.

Recordando

Na madrugada de segunda-feira (31), Andrea foi morta a tiros pouco depois de sair do condomínio onde estava hospedada, no bairro Brisamar, em Itaguaí. Moradora do Laranjal, em São Gonçalo, ela havia passado o final de semana na casa do namorado, celebrando o aniversário da neta dele. Por volta das 6h, ela deixou o local dirigindo seu carro, um Mobi preto (placa RNO2D94), a caminho do trabalho, em Ramos.

Investigações seguem em andamento, com suspeita de vingança como possível motivação do crime contra a nutricionista | Foto: Divulgação

Câmeras de segurança do condomínio registraram um homem, com o corpo coberto por um saco preto – semelhante a um saco de lixo –, rondando a frente do condomínio, momentos antes de Andrea sair. Pouco depois, já fora do campo das câmeras, ela foi interceptada. O corpo foi encontrado às margens de uma estrada, numa distância de oito minutos do condomínio. Andrea havia levado cinco tiros – todos no rosto e em um dos braços, numa tentativa de defesa.

Apesar de o carro e o celular terem sido levados, os pertences pessoais – documentos, cartões de crédito, roupas e R$ 50 – foram deixados no local. A polícia investiga a possibilidade de o crime ter sido motivado por vingança. Andrea teria discutido com uma pessoa durante a festa do final de semana. Essa pessoa, que aparece nas imagens, é considerada o principal suspeito.

O carro de Andrea ainda não foi localizado.

A investigação está a cargo da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que tenta identificar o homem das imagens. A família segue em busca de respostas e clama para que o caso não caia no esquecimento.