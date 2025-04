Polícia Civil prende suspeito de estuprar menina de 6 anos na Zona Sul do Rio

Foi preso pela Polícia Civil, no bairro da Urca, Zona Sul do Rio, um homem suspeito de estuprar uma menina de 6 anos. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de estupro de vulnerável.

Segundo as investigações dos policiais da 10ª DP (Botafogo), a vítima era filha do vizinho do agressor na época em que o crime foi cometido. O suspeito foi localizado em casa e não ofereceu resistência após receber voz de prisão. Ele foi encaminhado à delegacia de Botafogo.

Leia também

Operação Contenção: Polícia Civil prende 6 em ação contra expansão do tráfico na Zona Oeste do Rio

Missa de sétimo dia de Andrea Cabral Charret reúne familiares e amigos em apelo por justiça



Ao levantar sua ficha, a polícia descobriu que o suspeito tem diversas anotações. Entre os crimes dos quais é acusado estão: violência doméstica, dano, ameaça, furto e desobediência.

Após as formalidades a serem cumpridas na 10ª DP (Botafogo), o suspeito será encaminhado para o sistema prisional.