Operação Contenção: Polícia Civil prende 6 em ação contra expansão do tráfico na Zona Oeste do Rio

A Operação Contenção teve mais uma fase iniciada nesta terça-feira (8). A Polícia Civil do Rio, que tem como objetivo nesta operação a contenção do avanço do Comando Vermelho (CV) em comunidades da Zona Oeste da cidade, prendeu, somente nesta manhã, 6 suspeitos. Quatro menores também foram apreendidos.

Agentes da 32ª DP (Taquara) e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) foram para a Gardênia Azul. Sete escolas da região foram impactadas e precisaram fechar as portas durante a operação.

Paralelamente à ação, equipes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) seguiram para um condomínio de casas no Anil, na tentativa de cumprir 4 mandados de prisão. Até então, três dos presos tinham sido flagrantes e um homem por mandado de prisão por extorsão.

Um outro homem foi preso por atraso de pensão alimentícia e por isso não entra para a contagem oficial da operação, uma vez que não tem envolvimento com o tráfico.

Até a última atualização, ainda não havia informações sobre confrontos ou feridos.