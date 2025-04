Tentativa de roubo acaba com perseguição e tiroteio na zona sul do Rio

Uma cena assustou moradores e frequentadores do Flamengo, na Zona Sul, nesta terça feira (8). Criminosos tentaram realizar um roubo de carga, o que resultou em uma perseguição policial que envolveu tiros.

No momento dos disparos, a região estava bastante movimentada. Segundo testemunhas, um carro chegou a ser atingido mas nenhuma pessoa se feriu. O tiroteio aconteceu nos arredores do Morro do Santo Amaro, enquanto a perseguição se estendeu pela orla da Praia do Flamengo.

De acordo com a PM, equipes do 2° BPM (Botafogo) flagraram o momento em que criminosos armados a bordo de uma motocicleta tentaram roubar um veículo, que transportava uma carga de cigarros.

Leia também:

Aos 87 anos, morre o ex-goleiro Manga, ídolo do Botafogo



Igreja evangélica Lagoinha lança seu próprio banco digital; Entenda



Em seguida, os agentes tentaram realizar a abordagem mas os criminosos começaram a atirar contra os policiais. A corporação afirma que os policiais não revidaram, para evitar um confronto.

Os criminosos conseguiram fugir e o policiamento na região foi reforçada.