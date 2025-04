Aos 87 anos, morre o ex-goleiro Manga, ídolo do Botafogo

Quase 10 anos a frente do "gol" do Botafogo, Manga conquistou, ao todo, 20 títulos em quase 442 jogos - Foto: Divulgação/Botafogo

Quase 10 anos a frente do "gol" do Botafogo, Manga conquistou, ao todo, 20 títulos em quase 442 jogos - Foto: Divulgação/Botafogo

Popularmente conhecido como "Manga", o ex-goleiro Haílton Corrêa Arruda, ídolo do Botafogo, morreu aos 87 anos, na manhã desta terça-feira (8), no Hospital Rio Barra, Zona Oeste do Rio.

Considerado um dos grandes goleiros da história do futebol sul-americano, Manga lutava contra um câncer de próstata.

"Dia do Goleiro" em sua homenagem



O dia 26 de abril, data em que o ex-goleiro completaria 88 anos, passou a ser lembrado como o "Dia do Goleiro", tamanha representatividade de Manga para a posição, na qual atuou pelo Botafogo de 1959 a 1968, conquistando o Campeonato Carioca quatro vezes, em 1961, 1962, 1964 e 1966, e o Torneio Rio-São Paulo em três oportunidades, em 1962, 1964 e 1966.

Quase 10 anos à frente do "gol" do Botafogo, Manga conquistou, ao todo, 20 títulos em quase 442 jogos, tornando-se o jogador com mais títulos na história do clube.

"É com enorme pesar que comunicamos o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, nosso inesquecível ex-goleiro e ídolo Manga, aos 88 anos, no Hospital Rio Barra. Manga foi um dos maiores goleiros da história do futebol mundial e defendeu nosso Glorioso de 1959 a 1968, tendo integrado dois dos maiores times da nossa história, os bicampeões cariocas de 61/62 e 67/68. Titular da Seleção Brasileira de 66, Manga deixa uma história de defesas inesquecíveis e muito amor pelo Botafogo", escreveu o time alvinegro em uma publicação nas redes sociais.

O presidente do Botafogo Social, João Paulo de Magalhães Lins, ofereceu o salão nobre de General Severiano para a realização do velório de Manga.

"Faremos todas as homenagens a esse gigante de nossa história, que seguirá eternamente vivo em nossos corações", afirmou o presidente.

Manga começou a sua carreira no Sport e, além do Botafogo, também teve passagens pelos clubes: Nacional, do Uruguai [onde conquistou a Libertadores e Mundial em 1971], Internacional, Operário-MS, Coritiba, Grêmio e Barcelona de Guayaquil, do Equador.