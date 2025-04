Igreja evangélica Lagoinha lança seu próprio banco digital; Entenda

Considerada uma das mais influentes congregações evangélicas do país, a Igreja Batista da Lagoinha anunciou o lançamento do seu próprio banco digital, também conhecido como fintech: o Clava Forte Bank S/A. O banco virtual, com sede em Belo Horizonte - MG, é comandado pelo pastor André Valadão, líder da instituição religiosa nos Estados Unidos.

A nova fintech tem como público-alvo o segmento cristão, disponibilizando serviços bancários voltados para igrejas, pastores e fiéis sob o slogan "Investindo no futuro, fortalecendo o Reino”. À frente da gestão executiva está a esposa do pastor, Cassiane Montosa Pitelli Valadão.

Durante celebrações e transmissões realizadas por filiais da Lagoinha, como a de Madrid, na Espanha, são exibidas informações bancárias da fintech, incluindo número de agência e conta corrente, como canais oficiais para doações, reforçando o papel do banco virtual como ferramenta financeira a serviço da instituição religiosa no exterior.

O novo banco oferece contas digitais para indivíduos e instituições religiosas, cartões de crédito e débito, linhas de crédito e financiamento, seguros e assistências específicas para igrejas, além de uma plataforma digital integrada para gestão financeira via aplicativo. Com isso, o Clava Forte Bank desenvolve produtos financeiros específicos para a realidade de líderes religiosos, incluindo crédito para construção de templos, seguros voltados para obreiros e cartões com limites ajustáveis à arrecadação das igrejas.