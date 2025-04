Foragido por morte de militar em barbearia de Manguinhos é preso

Um homem foragido da justiça foi preso pela Polícia Militar, na noite dessa segunda feira (7), pela morte do soldado de exército Lyan Carlos Faria Baptista da Silva, de 20 anos. O jovem foi morto a tiros em fevereiro do ano passado, em uma barbearia de Manguinhos, na Zona Norte do Rio.

A ação foi realizada por equipes do 4º BPM (São Cristóvão) e 6º BPM (Tijuca). Carlos Vinicius Moreira, conhecido como Pepita, foi localizado no Morro do São Carlos, no Centro da cidade.

Pepita estava foragido desde 4 de junho de 2024 e contra ele existia um mandado de prisão em aberto.

Leia também:

Aos 87 anos, morre o ex-goleiro Manga, ídolo do Botafogo



Igreja evangélica Lagoinha lança seu próprio banco digital; Entenda



O criminoso foi encaminhado a 6ª DP (Cidade Nova). O crime aconteceu em 25 de fevereiro de 2024, quando Lyan Carlos estava na porta de uma barbearia em Manguinhos. Familiares afirmaram que, Carlos Vinicius passou o dia inteiro bebendo e que estava "completamente transtornado", antes de cometer o crime. O militar teria deixado a barbearia com um amigo, mas foi seguido por Pepita, que matou a vítima a tiros.