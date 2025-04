Homem é preso por descumprir medida protetiva e ameaçar de morte ex-companheira em Niterói

Policiais civis da 20ª DP (Vila Isabel) prenderam, nesta segunda-feira (07/04), um homem acusado de descumprir medida protetiva e ameaçar de morte a ex-companheira. Ele foi localizado no bairro de Itaipu, Região Oceânica de Niterói.

A ação foi realizada após a vítima procurar a delegacia, desesperada com a intensidade das ameaças. De acordo com as investigações, o agressor, mesmo proibido judicialmente de manter contato, enviou dezenas de mensagens com xingamentos, áudios com ameaças de morte e publicou conteúdo íntimo da vítima em redes sociais e páginas da internet. Além disso, ele também teria ameaçado a mãe da vítima, desrespeitando as restrições impostas pela Justiça.

Assim que os agentes tomaram conhecimento do caso, iniciaram diligências para localizar o autor, que foi encontrado na própria residência e preso em flagrante.