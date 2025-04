Polícia Federal apura crimes de abuso sexual infantil e cumpre mandado na Ilha do Governador

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do investigado - Foto: Divulgação - Polícia Federal

Nesta terça-feira (8/4), a Polícia Federal deflagrou a Operação Leonina com o objetivo de apurar a prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil na internet.

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do investigado na Zona Norte do Rio de Janeiro.

A investigação teve início a partir de uma notícia-crime encaminhada por uma organização não governamental (ONG), que relatou a existência de um grupo, em um aplicativo de mensagens, utilizado para o compartilhamento de arquivos com cenas de abuso sexual infantojuvenil. Com base nessas informações, a Polícia Federal realizou uma análise minuciosa de dados digitais, que levou à identificação do investigado, o qual também atuava na DeepWeb.

Foram apreendidos o celular, o computador e dispositivos de armazenamento de mídias utilizados pelo investigado, que serão submetidos à perícia técnica criminal.

O homem, de 21 anos de idade, poderá responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias que contém cenas de abuso sexual infantojuvenil. Se somadas, as penas podem chegar a 10 anos de prisão.