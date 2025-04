Polícia apreende adolescente suspeito de furto em banca de jornal no Ingá, em Niterói

Agentes do 12º BPM de Niterói, após receberem um alerta do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) informando sobre um furto em uma banca de jornal na Rua Doutor Nilo Peçanha com Rua Tiradentes, no bairro Ingá, procederam ao local para averiguar os fatos.

Chegando ao destino indicado pelo CISP, a equipe encontrou a porta da banca violada, moedas espalhadas e um facão abandonado próximo ao local. Uma guarnição permaneceu em apoio no local enquanto a equipe realizava buscas pelo suspeito, que foi capturado na altura da praia.

Após revista pessoal, foram encontrados com o mesmo: três maços de cigarros Dunhill e R$ 25 em espécie, furtados da banca de jornal.

De acordo com a PM, o suspeito é conhecido na localidade por prática de furtos em bancas de jornais e demais comércios locais. Inicialmente, ele negou a ação, mas logo depois confessou e foi conduzido à delegacia.

Na 76ª DP (Centro) foi constatado que o suspeito possui um mandado de busca e apreensão por tráfico de drogas, expedido pelo Juizado da Infância e da Juventude da Comarca de São Gonçalo, sendo ainda autuado por ato infracional análogo ao furto, permanecendo apreendido.