PM apreende pistola e prende cinco suspeitos em ações contra o tráfico de drogas em Niterói

Ações da Polícia Militar para coibir o tráfico de drogas em Niterói resultaram na prisão de 5 homens nos bairros São Lourenço e Centro nessa segunda-feira (7).

Durante um patrulhamento pela comunidade do Sabão, no Centro de Niterói, agentes do 12ºBPM se depararam com três homens suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas.

Na abordagem aos suspeitos, os agentes apreenderam: 1 pistola com 11 munições; 99 pinos de cocaína; 70 invólucros de maconha; 54 trouxinhas de skunk; 5 pedras de crack e R$ 33,00 em espécie.

Os acusados foram autuados nos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, permanecendo presos.



Leia também:

Turista mineiro reage a assalto e é baleado na Zona Portuária do Rio; vídeo

Filho denuncia desaparecimento de corpo da mãe, em cemitério de São Gonçalo



Também em Niterói, no bairro São Lourenço, agentes do 12ºBPM estiveram na Rua Silveira da Mota para verificar uma denúncia de suspeitos na prática de tráfico de drogas.

Ao adentrarem à comunidade e avistarem os suspeitos, os PMs realizaram a abordagem e apreenderam, com os mesmos, grande quantidade de drogas, radiotransmissor, celular e dinheiro em espécie.

Na ação, os agentes apreenderam grande quantidade de drogas, radiotransmissor, celular e dinheiro em espécie | Foto: Divulgação

Os agentes encaminharam os dois suspeitos à delegacia para registro e autuação em flagrante delito.