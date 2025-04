Filho denuncia desaparecimento de corpo da mãe, em cemitério de São Gonçalo

Um homem está denunciando que o corpo de sua mãe sumiu do cemitério São Miguel, em São Gonçalo. Devido a reclamação na administração, 7 sepulturas foram abertas mas o corpo da mulher segue desaparecido.

A mãe de Gilbert foi enterrada em agosto do ano passado após morrer de câncer. Em uma das visitas do filho, ele percebeu que a tampa do caixão havia sido alterada, então resolveu questionar a mudança na administração do cemitério. A resposta foi que isso fazia parte da manutenção.

Gilbert ficou desconfiado, porque em 2019, ele enterrou um irmão no mesmo cemitério e dois meses antes do prazo de remoção, os restos mortais do familiar foram retirados sem qualquer comunicação a família e outra pessoa foi enterrada no lugar.

Após uma discussão com a administração do local, o jurídico da prefeitura foi acionada e autorizou a abertura de sepultura. Ao abrir o caixão, foi confirmado que o corpo enterrado não era o da mãe de Gilbert.

Ao todo, sete sepulturas foram abertas e em nenhuma delas a mãe do jovem estava enterrada.

O crime foi registrado como "destruição, subtração ou ocultação de cadáver” e no mesmo dia a perícia da Polícia Civil foi ao cemitério e as investigações estão em andamento. A Prefeitura de São Gonçalo abriu uma sindicância para apuração do ocorrido.