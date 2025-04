Turista mineiro reage a assalto e é baleado na Zona Portuária do Rio; vídeo

Tentativa de assalto aconteceu no Píer Mauá, na Zona Portuária do Rio, neste domingo (06) - Foto: Reprodução

Tentativa de assalto aconteceu no Píer Mauá, na Zona Portuária do Rio, neste domingo (06) - Foto: Reprodução

Um turista mineiro foi baleado após reagir a uma tentativa de assalto no Píer Mauá, na Zona Portuária do Rio, neste domingo (06). O engenheiro Vinícius Dias estava coma esposa e os sogros prestes a embarcar em um cruzeiro com direção à Europa quando foi abordado e acabou atingido. Ele está internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. O autor do disparo foi preso.

O disparo aconteceu em uma região movimentada da Zona Portuária, próximo ao Armazém 4. O criminoso teria ameaçado a família, segundo a esposa do engenheiro. “Ele ia sequestrar a gente, ia matar a gente. Foi o que ele falou. Ele falou: ‘Olha, eu vou matar todos vocês. Eu vou matar todos vocês’. Ele mostrou a arma de fogo e aí ele pediu colar, essas coisas, mas não deu tempo”, disse a influenciadora e nutricionista Poliana Ribeiro, esposa de Vinícius.





O homem reagiu e acabou sendo baleado. Um vendedor de gelo que testemunhou o crime colocou a vítima em um triciclo e o levou ao encontro de agentes do Grupamento de Ações Extraordinárias da Guarda Portuária Federal, que atuavam no local. Junto da Polícia Militar, levaram o engenheiro ao Hospital, onde segue ineternado.

Já o autor dos disparos acabou preso momentos após o crime. ele chegou a fugir do local em um veículo roubado, segundo testemunhas, mas o carro foi interceptado pelos agentes de segurança. O homem teria trocado disparos com os policiais e tentado fugir pelo Morro do Pinto, mas foi capturado por policiais militares do da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Providência. Um revólver, além de itens roubados, foram apreendidos com ele.