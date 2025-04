Homem de 38 anos é preso após furtar condomínio em Niterói

Um homem de 38 anos foi preso após furtar uma residência no bairro de Fátima, em Niterói, nesta manhã de segunda-feira (7).

Segundo os policiais militares do 12º BPM, o acusado foi flagrado tentando fugir do local do crime. Ele pulou o muro do condomínio, mas se desequilibrou e caiu, chamando a atenção do porteiro, que acionou a Polícia Militar.

Com uma extensa ficha criminal, com sete anotações anteriores, incluindo passagens por tráfico de drogas, homicídio, receptação, entre outros, o acusado foi preso em flagrante por furto.

O micro-ondas foi devolvido ao proprietário, e o acusado segue preso, à disposição da Justiça.