Niterói inicia campanha de vacinação contra o sarampo nesta segunda-feira (07)

A campanha faz parte de uma mobilização conjunta do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e de outros oito municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação - Bruno Eduardo Alves

A campanha faz parte de uma mobilização conjunta do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e de outros oito municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação - Bruno Eduardo Alves

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia nesta (07), a campanha de vacinação contra o sarampo. A iniciativa é voltada para pessoas de 6 meses a 59 anos que ainda não tenham recebido o imunizante. A vacina aplicada será a tríplice viral, que também protege contra caxumba e rubéola, e estará disponível em todas as unidades básicas de saúde, policlínicas e unidades do Programa Médico de Família do município.

A campanha faz parte de uma mobilização conjunta do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e de outros oito municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e evitar novos casos da doença, que já havia sido erradicada no Brasil, mas voltou a registrar casos nos últimos anos.

Leia também:

Prefeitura de Niterói mantém força-tarefa nas ruas após chuvas

Rio de Janeiro também vai dividir royalties com São Gonçalo

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, reforça a importância da vacinação.

“É fundamental que todos os moradores de Niterói, dentro dessa faixa etária e que ainda não tenham se vacinado contra o sarampo, procurem os postos de vacinação. O sarampo é uma doença que já havia sido erradicada no Brasil e que não pode voltar a nos afetar”, alertou.

O esquema vacinal varia de acordo com a idade. Crianças devem receber a primeira dose da vacina aos 12 meses e a segunda aos 15 meses. Pessoas de 6 meses a 29 anos que não tiverem comprovação de vacinação precisam tomar duas doses, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas. Já adultos de 30 a 59 anos devem receber uma dose da vacina, caso não tenham sido imunizados. Trabalhadores da saúde, independentemente da idade, também devem tomar duas doses.

A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para se vacinar, adultos devem apresentar documento de identidade. Já menores de idade precisam levar CPF e carteira de vacinação.

O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, transmitida por gotículas expelidas ao tossir, espirrar ou falar. Os principais sintomas incluem febre alta, tosse seca, coriza, conjuntivite, manchas brancas na mucosa da boca e manchas vermelhas que se espalham pelo corpo. A vacinação continua sendo a forma mais eficaz de prevenção.