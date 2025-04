Homem mata ex na frente do filho, na Nova Holanda

Um homem matou a ex-companheira a tiros na Nova Holanda, Complexo da Maré, no último domingo (7). O crime teria ocorrido na presença do filho do casal.

Após uma briga Marco Aurélio Venceslau, de 41 anos, pegou uma arma e atirou contra Mônica Almeida Alves Silva, de 39. Em seguida, ele tirou a própria vida.

Leia também:

Projeto promove dignidade social através do futebol para crianças no Boaçu



Espetáculo em Niterói joga luz sobre saúde mental e depressão



Segundo a PM, equipes da 22° BPM (Maré), foram acionados para uma ocorrência com óbito na rua Tancredo Neves. No local foram encontrados um homem e uma mulher mortos com perfurações de arma de fogo.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga todos os fatos do ocorrido.