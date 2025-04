Projeto promove dignidade social através do futebol para crianças no Boaçu

Há 18 anos, um projeto social voltado para crianças apaixonadas em futebol tem despertado sonhos e talentos na Comunidade da 40, no Boaçu, em São Gonçalo. O projeto “Mais que Vencedores”, fundado e gerido pelo ex-jogador Marcelo Mendonça, oferece aulas gratuitas de futebol para mais de 80 crianças toda semana. Apesar da ênfase no esporte, o objetivo dos encontros vai muito além da formação de atletas, segundo o fundador: “queremos ensinar os alunos a voltarem a sonhar”.

Foi essa meta que levou “Marcelão”, como é conhecido pelos moradores da região, a dar início ao projeto em meados dos anos 2000, na época com pouco mais de dez alunos. Muita coisa mudou desde então - da quantidade de crianças inscritas às condições da quadra, que está recém reformada e com um novo gramado sintético. O objetivo social, no entanto, segue o mesmo.

"Queremos ensinar os alunos a voltarem a sonhar", explica Marcelão | Foto: Enzo Britto

“A intenção sempre foi resgatar essas crianças de realidades difíceis e trazer sonhos. As crianças dentro dessas comunidades são muito carentes, mas, principalmente, carentes de quê? De amor e de sonhos. Muitos deles, se você perguntar, já não têm mais sonhos. Seja um sonho de ser jogador de futebol, de ser médico, bombeiro. No meu tempo, nós tínhamos sonhos. Hoje, as crianças estão muito carentes a respeito disso, porque a gente vê realidades muito difíceis nas comunidades”, explica Marcelão.

A inspiração para essa missão surgiu a partir da própria trajetória do treinador. “Cria” da comunidade da Coruja, em São Gonçalo, ele foi jogador profissional e, após passagens pelo futebol português e alemão na juventude, voltou ao Brasil com a meta de usar suas oportunidades para motivar outras pessoas. “Eu fui atleta, depois tive a chance de me formar treinador de futebol pela Ferj, e também vim de comunidade. Então, Deus colocou no meu coração esse sonho de poder motivar outros jovens a sonhar”, explica.

Desde os primeiros anos, os treinos já aconteciam no Campo Dona Lourdes, batizado em homenagem a uma moradora já falecida da região. A vizinha Cátia Silva, de 62 anos, conta que o projeto trouxe uma nova identidade ao tradicional campinho do bairro. “Meu irmão, que já faleceu, foi o responsável pelo campo. Ele ficou à frente por 30 anos. Sempre jogaram bola aí, mas, com o projeto do Marcelo, virou uma referência”, conta Cátia, que é avó de um dos pequenos atletas do projeto.

“É um projeto muito bacana e que ajuda bastante as crianças. Eu vejo pelo meu neto, o Pedro, que está com 10 anos. Ele tinha muita dificuldade de fazer amizade, interagir. Isso atrapalhava ele a desenvolver, a falar. Ele não saía de casa, não conversava. Depois do projeto, ele hoje tem um grupo de amigos, fala bem. Ele está muito feliz. E está sempre falando do futebol, sempre vem falar empolgado: ‘vó, amanhã é dia de treino’”, conta a avó.

"É um projeto muito bacana e que ajuda bastante as crianças", destaca dona Cátia | Foto: Enzo Britto

O fortalecimento dos laços sociais e do respeito mútuo é outra ênfase do projeto. Todo atleta que chega para o treino, dos mais novinho ao mais velho, cumprimenta gentilmente com um sorriso no rosto e muita educação a cada um dos presentes - seja um colega, o professor, a mãe de um aluno ou mesmo a nossa equipe de reportagem, como foi na ocasião da visita ao local. Para Marcelo, esses laços construídos através do esporte e os valores de respeito são formas de combater, com a ajuda dos mais novos, alguns dos problemas cotidianos da comunidade.

“Eu já perdi alunos para coisas ruins, como tráfico ou vício em drogas. E a gente vê que essa realidade está muito presente aqui no Rio de Janeiro, nas nossas comunidades que já são carentes. Eu tomei para mim essa missão de evitar que isso aconteça, de tentar somar na parte educativa e tirar a galera da ociosidade”, destaca Marcelo.

Na visão do fundador, esses esforços têm dado frutos - não só no desempenhos dos atletas, mas principalmente nos relatos de responsáveis ou no reencontro com ex-alunos que hoje são bem-sucedidos em seus projetos e sonhos, mesmo que não tenham continuado no esporte. É claro que, para alguns, isso significa o sucesso no esporte, e esse orgulho o treinador também carrega. Alguns dos mais recentes “orgulhos” do treinador são os ex-alunos Lucas Kennedy, que joga nas categorias de base do Botafogo, e João Marcelo, hoje na base do Internacional.

"A intenção sempre foi resgatar essas crianças de realidades difíceis e trazer sonhos", explica fundador do projeto | Foto: Enzo Britto

Na leva de atuais alunos, alguns já têm começado a dar seus primeiros passos em direção ao futebol tradicional. Marcelo conta que, em uma peneira realizada recentemente pelo Botafogo na região, dez alunos foram selecionados e estão sendo convocados aos poucos. A gonçalense Yara Katielly, de 33 anos, mãe do atleta Caio Leandro, de 11, conta orgulhosa do sucesso do pequeno atleta.

“Ele sempre foi muito talentoso, ganhou prêmio em festival de dança aqui na região. Mas aí quando começou aqui no projeto ele se destacou muito no futebol. Eu estou realizada como mãe de ver ele, novinho, alcançando esses lugares. E o meu [filho] mais novo também é aluno aqui no projeto, vai seguindo pelo mesmo caminho”, afirma a mãe.

Mãe de aluno aprovado em peneira celebra sucesso do pequeno atleta | Foto: Enzo Britto

Além das aulas de futebol, o projeto oferece, atualmente, aulas de ginástica para mulheres na parte da manhã em alguns dias da semana. Para saber mais detalhes sobre como se inscrever nas aulas ou oferecer qualquer doação para a iniciativa é possível entrar em contato com o “Mais que Vencedor” através das redes sociais, no @projetomaisquevencedorsg.