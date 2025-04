Espetáculo em Niterói joga luz sobre saúde mental e depressão

Muito debatido nos últimos anos, o tema saúde mental subirá ao palco do Teatro Gay Lussac, em Niterói, no dia 11 de abril, às 19h30. A peça ‘Cabo de Guerra’, produzida no Acre pelo ator Daniel Scarcello, aborda questões como depressão, dor e ansiedade, através de experiências pessoais do ator e depoimentos colhidos de pessoas durante o processo de pesquisa. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

A peça acompanha o jovem Lucas que, em seu quarto, luta contra dores físicas que despertam medo, angústia e ansiedade. Entre choro, raiva e desespero ele compartilha depoimentos de outras pessoas que passaram por situações semelhantes ou piores. Ao relatar seu processo, expurgar seu medo e encontrar sua luz, Lucas nos faz refletir sobre nós mesmos e sobre como lidamos com nossos conflitos internos e externos.

Cabo de Guerra estreou em abril de 2022, foi destaque no Dia Mundial da Criatividade no Acre (2022) e teve segunda temporada no Sesc Rio Branco, em janeiro de 2024 ao ser contemplado no Fundo Estadual de Cultura.

“O fazer teatral é um desafio em todo o país, mas trazer um espetáculo do Acre para o Sudeste é enfrentar muitas barreiras que vão para além das questões geográficas. É realmente um sonho apresentar esse trabalho tão importante em outro estado. É uma oportunidade de mostrar nossa arte, trocar e reforçar o quanto esse tema é universal e urgente”, afirma Scarcello.

Com linguagem simples, direta, poética e acessível ao grande público, o espetáculo utiliza o teatro e a dança para abordar temas que ainda são tabus como depressão e ansiedade, trazendo luz sobre a importância da saúde mental e o domínio e conhecimento do ser humano com seus pensamentos e sentimentos. O espetáculo tem o apoio do grupo de Niterói CLAC – Clube Livre de Arte e Cultura e do Armazém 7.

Link sympla: https://www.sympla.com.br/evento/cabo-de-guerra-11-04/2877209

SERVIÇO:

Gênero: Drama

Classificação Etária: 16 anos

Duração: 50 minutos

Dias e horários: 11/04 - 19h30

Valores: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)