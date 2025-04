Mãe e filho são baleados dentro de casa durante tiroteio no Morro do Chapadão

Na madrugada desta segunda-feira (7), um tiroteio na Zona Norte do Rio deixou uma mulher e seu filho, de 17 anos, baleados no Complexo do Chapadão. Os dois estavam em casa quando foram atingidos.

Inicialmente, eles foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Costa Barros e transferidos para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

De acordo com a Polícia Militar, o 41º BPM (Irajá) foi informado por funcionários da UPA sobre os dois baleados. Segundo a corporação, um projétil atingiu superficialmente a cabeça do adolescente, enquanto a mulher foi atingida no braço. A PM informou ainda que não houve confronto com suas equipes no Chapadão e que, desde o início da madrugada, agentes estavam em patrulhamento nas comunidades da Pedreira e do Chapadão para prevenir confrontos entre criminosos de facções rivais e reprimir o roubo de veículos e cargas.