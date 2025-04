Feirante é morto por policial militar no Rio

Um feirante foi morto a tiros na manhã deste domingo (06) na Penha, Zona Norte do Rio, após um desentendimento com um policial militar. Pedro Henrique Morato Dantas foi morto por disparos do sargento Fernando Ribeiro Baraúna; segundo testemunhas, o agente teria disparado contra o feirante após confundi-lo com um assaltante. A Corregedoria da Polícia Militar está investigando o caso.

O crime aconteceu na Praça Panamericana. De acordo com relatos iniciais, Pedro estava montando sua barraca em uma feira livre na Praça quando foi atingido pelo agente, lotado no 18º BPM (Jacarepaguá). O policial teria sofrido um assalto momentos antes, em uma boate na região, e confundiu o homem com o criminoso, de acordo com o relato.

O sargento foi levado para a 22ª DP (Penha) e, de lá, conduzido para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), onde prestou depoimento. Em nota, a Polícia Militar informou que Corregedoria da Corporação foi acionada e um procedimento apuratório interno foi instaurado.

“O comando da corporação reitera que não compactua com cometimento de excessos e crimes realizados por seus entes, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos”, disse, em nota.