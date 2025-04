Preso criminoso envolvido em tentativa de latrocínio contra policial militar em São Gonçalo

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam um homem, neste domingo (06/04), por envolvimento na tentativa de latrocínio contra um policial militar. O crime ocorreu em 2024, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com as investigações, dois homens abordaram o policial e tentaram roubar o seu veículo. O agente reagiu, houve troca de tiros e um dos autores morreu no local. O policial também foi atingido e socorrido a uma unidade hospitalar.

Após trabalhos de inteligência da especializada, o segundo criminoso foi identificado. Ele foi detido no bairro de Guaxindiba. Contra o autor, foi cumprido um mandado de prisão temporária por tentativa de latrocínio e associação criminosa.