Marinha desmente boato de ataque a helicópteros em Niterói

A Marinha do Brasil desmentiu os boatos de que aeronaves do Comando da Força Aeronaval teriam sido alvejados por criminosos enquanto sobrevoavam Niterói nesta sexta-feira (05). Pela manhã, uma esquadra de helicópteros a serviço do Comando realizou treinamento em Niterói. Boatos compartilhados por internautas nas redes sociais alegam que as aeronaves teriam sido atacadas a tiros, mas a informação foi negada pela Marinha.

“Não houve a percepção de tiros, conforme vídeo que circula nas mídias sociais, ou qualquer dano às aeronaves ou risco às suas tripulações”, informou, em nota ao jornal O São Gonçalo, o Comando da Força Aeronaval. Os helicópteros foram vistos sobrevoando bairros como Badu, Sapê, Caramujo e Largo da Batalha.

Em nota, a Marinha informou ainda que as aeronaves “mantinham um padrão de voo previamente estabelecido, compatível com as normas de segurança e a coordenação com os órgãos competentes de controle de tráfego aéreo”. Pelo menos 15 aeronaves foram vistas sobrevoando a região.