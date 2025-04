Homem morre atropelado por ônibus no Vila Lage, em São Gonçalo

Um homem morreu após ser atropelado por um ônibus no bairro Vila Lage, em São Gonçalo, na noite da última sexta-feira (04). Segundo testemunhas, a vítima foi atingida na Rua Lúcio Tomé Feteira, próximo à entrada da comunidade da Coruja. De acordo com a Polícia Militar, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O ônibus vinha de Niterói e seguia em direção ao Colubandê. Agentes do 7° BPM (São Gonçalo) e do Corpo de Bombeiros foram acionados ao local. O caso foi levado para a 73ª DP (Neves), que investiga o caso. A identidade da vítima não foi divulgada.

*Em atualização

