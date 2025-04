Dupla é presa após roubar fios de semáforo em Niterói

Dois homens foram presos, na manhã deste domingo (06), após serem vistos roubando fios de um semáforo no Centro de Niterói. Segundo a Polícia, os dois foram flagrados por câmeras de segurança do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Niterói e encontrados por agentes do 12º BPM na esquina da Avenida Ernani do Amaral Peixoto com a Rua Marquês do Paraná.

No local, a equipe encontrou um dos suspeitos, de 24 anos, foi encontrado com a fiação em um saco de farinha. Além de um alicate de corte. Mais tarde, agentes da 76ª DP (Niterói) encontraram o outro suspeito, de 18, na Rua Visconde de Sepetiba. Ambos foram levados para a 76ª DP e presos em flagrante por furto.

