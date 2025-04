Vereador Carlos Bolsonaro compartilha notícia falsa sobre ataque em Niterói

O vereador Carlos Bolsonaro (PL) usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar uma notícia falsa sobre um suposto ataque de criminosos a aeronaves da Marinha em Niterói. Conforme noticiado por O São Gonçalo neste sábado (05), o boato foi desmentido pelo Comando da Força Aeronaval. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), comentou a postagem de Bolsonaro e pediu que o parlamentar retire ou esclareça a postagem.

O vídeo falso compartilhado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro traz imagens dos helicópteros sobrevoando o Caramujo com efeitos sonoros de tiros ao fundo. “Enquanto eles ficam perseguindo quem não faz nada, o terrorismo avança livremente. Só coincidência”, escreveu o parlamentar. O registro, no entanto, é montado; segundo a equipe que sobrevoou a cidade nos helicópteros na última sexta (04), não houve qualquer registro de ataques na região.

Mais tarde, Rodrigo Neves usou o perfil no Twitter para responder a postagem de Carlos Bolsonaro. “Nenhuma força de segurança pública e nem a população do bairro do Caramujo registraram e confirmaram essa ocorrência de ataques a helicópteros da Marinha”, escreveu o prefeito.

Vereador @CarlosBolsonaro , isso é uma fake news ! Nenhuma força de segurança pública e nem a população do bairro do Caramujo registraram e confirmaram essa ocorrência de ataques a helicópteros da Marinha em nossa cidade em 05/04/25. Aliás, graças ao plano integrado Pacto Niterói… https://t.co/SfP0nQrEjK — Rodrigo Neves (@_RodrigoNeves_) April 5, 2025

Em resposta a O São Gonçalo, a Marinha do Brasil explicou que o sobrevoo aconteceu como parte de um treinamento da esquadra. “As aeronaves mantinham um padrão de voo previamente estabelecido, compatível com as normas de segurança e a coordenação com os órgãos competentes de controle de tráfego aéreo. Não houve a percepção de tiros, conforme vídeo que circula nas mídias sociais, ou qualquer dano às aeronaves ou risco às suas tripulações”, afirmou a Marinha, em nota.