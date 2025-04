Polícia apreende mais de R$ 500 mil em drogas em Teresópolis

Três homens acusados de envolvimento em um esquema de tráfico interestadual de drogas foram presos em uma ação da Polícia Civil realizada neste sábado (05), em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. Com o trio, foi apreendida uma vasta carga de drogas, avaliada em aproximadamente R$ 542 mil.

Segundo a Polícia, a droga vinha do Complexo do Alemão, comunidade na Zona Norte do Rio. Após passar por Teresópolis, o material ilegal seria redistribuído e enviado a criminosos em Minas Gerais, segundo as investigações, que continuam para apurar o envolvimento de outros acusados.

Ao todo, os agentes apreenderam 68 kg de cocaína, 21 kg de maconha, cinco litros de loló e três aparelhos celulares. O trio foi detido em flagrante e levado para a 110ª DP (Teresópolis), que realiza as investigações. A ação deste sábado (05) contou com o apoio do Ministério Público e Polícia Militar.