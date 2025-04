Acusado de roubos em Niterói é preso pela PM

Um homem de 27 anos foi preso, na noite de sexta-feira (4), por policiais do 12º (BPM) após ser denunciado, sob acusação de estar roubando transeuntes na Rua Marquês de Paraná, próximo ao antigo Hospital Santa Mônica, no Bairro de Fátima.

A equipe do Batalhão de Niterói fazia patrulhamento naquela região, e foi acionada por transeuntes. Os pedestres informaram que um homem, em uma bicicleta preta, estava roubando as pessoa. Os policiais iniciaram a busca ao suspeito pela Rua Miguel de Frias e, na altura do número 77, localizaram o homem.

Após abordagem e busca pessoal, foi encontrado um aparelho de celular Samsung J5, e no bicicletário do condomínio ao lado da guarita, a bicicleta que o elemento estava usando para cometer os roubos. O acusado foi encaminhado inicialmente, para a 77ª DP (Icaraí), onde a vítima o reconheceu como autor do roubo.

Responsáveis pela prisão recuperaram um celular | Foto: Divulgação

Posteriormente, ele foi encaminhado a 76ª DP (Centro), onde foi autuado em flagrante pelo crime de roubo e permaneceu preso. O material recuperado foi devolvido a vítima. O preso relatou na DP ser morador em situação de rua e usuário de drogas.