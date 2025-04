Ações policiais em Niterói terminam com um ferido e pelo menos 6 presos

Duas ações policiais em Niterói terminaram com cinco suspeitos por tráfico presos e um menor apreendido na tarde da última sexta-feira (05). As ações aconteceram nos bairros Viradouro, em Santa Rosa, e no Jacaré; em Piratininga. No segundo local, houve troca de tiros entre policiais militares e suspeitos. Um dos suspeitos ficou ferido. Drogas e armas foram apreendidas.

De acordo com o 12º BPM (Niterói), uma equipe foi enviada à Estrada Frei Orlando, no Jacaré, para apurar, inicialmente, o roubo de um veículo, que aconteceu no fim de semana passado. Os suspeitos pelo crime estariam no local, segundo denúncias recebidas pelos policiais. Ao chegarem ao endereço, os agentes teriam sido alvejados por criminosos e revidaram.

Um dos suspeitos, de 24 anos, ficou ferido no confronto e foi levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. Outros quatros suspeitos que estavam com ele foram detidos e levados para a 81ª DP (Itaipu). Um deles tem 17 anos e foi apreendido; os demais, maiores de idade, permaneceram presos. Duas pistolas foram apreendidas com eles, além de uma carga com 250 pinos de cocaína e porções de crack, maconha e haxixe.

Já no Viradouro, agentes que estavam em patrulhamento na região avistaram um grupo de homens em comportamento suspeito, segundo a PM. Eles tentaram fugir e a equipe policial realizou um cerco tático. Após o cerco, um jovem de 21 anos foi capturado e preso em flagrante.

Com ele, foram apreendidas 85 pedras de crack, 80 papelotes de haxixe, 57 porções de maconha e 23 pinos de cocaína, além de dois aparelhos de rádio transmissão. Todo o material foi levado para a 77ª DP (Icaraí), que registrou o caso.